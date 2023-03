- Vi forventer, at muligheden for forbrugsafregning også vil gøre elregningen mere enkel og gennemskuelig for de kunder, der vælger den løsning, siger Mads Brøgger, der er direktør for Norlys' energiforretning, i meddelelsen.



Acontoregningen har været italesat og kritiseret under energikrisen, hvor priserne er steget voldsomt.



Hvis man ønsker at betale for sit faktiske forbrug, kan man tilmelde sig betalingsløsningen på Norlys' hjemmeside.