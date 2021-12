Nu begynder fyrværkeri-salget - men det er ulovligt at bruge til efter jul

Kontorchef Kirstine Gottlieb fra Sikkerhedsstyrelsen opfordrer til at vise hensyn over for alle dem, der lider under larmen og lysglimtene fra fyrværkeriet.

- Der er rigtigt mange, både mennesker og dyr, der har det meget svært med støjen fra fyrværkeri. Hvis man ved, at det kun drejer sig om seks dage, kan mange finde en løsning, måske ved at rejse væk eller ved at sørge for, at dyrene er indendørs. Men det kan ikke lade sig gøre i flere uger, siger Kirstine Gottlieb.