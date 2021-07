Nu begynder OL - her er de regionale atleter

Regionale medaljechancer kan også anes i sejlsport. For tredje gang i karrieren er Anne-Marie Rindom (Horsens) med i disciplinen laser radial. Ved legene i 2016 vandt hun bronze, og for to år siden blev det til VM-guld, hvilket gav hende kåringen som verdens bedste sejler.

30-årige Anne-Marie Rindom har sejlet i Horsens Sejlklub, siden hun var syv år. Klubformand Peter Bjerregaard tror på et godt resultat til hende.

- Jeg har aldrig følt, at hun har været mere sikker på, at hun er klar, end hun er nu, siger han til TV2 Østjylland.

Kolding-rytter kører enkeltstart

Ved det seneste OL vandt Jakob Fuglsang sølv i landevejscykling, og denne gang spås Danmark også gode chancer i pedalsporten.

OL-debutanten Kasper Asgreen (Kolding) er rejst til Japan med en sejr i Flandern Rundt og titlen som dansk mester i enkeltstart i bagagen. At han godt kan blande sig i medaljestriden på enkelstartsruten, beviste han under årets Tour de France, hvor han blev nummer to på en af enkeltstarterne, ligesom han tidligere på året vandt en i etapeløbet Volta ao Algarve i Portugal.

- Vi ved, at Kasper kan køre med de bedste rent niveaumæssigt. Og nu så vi, at han også er på sit bedste, og at der ikke er noget, der umiddelbart tyder på, at touren har kørt ham træt. Så vi har en klar forhåbning om en topplacering, sagde elitechef i Danmarks Cykle Union Morten Bennekou til TV 2 SPORT efter enkeltstarten i Tour de France.