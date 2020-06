Nu begynder sommerferietrafikken - og i år bliver der endnu mere trængsel

Fra på fredag begynder skolernes sommerferie, og alt tyder på, at der er risiko for ekstra meget trafik i år.

Som følge af de begrænsede muligheder for at rejse udenlands på grund af coronakrisen skifter mange i år ferielejligheden i Italien og Frankrig ud med et sommerhus her i landet.

Vejdirektoratet regner med, at den første store bølge af ferietrafik allerede går i gang fredag eftermiddag, og den vil fortsætte frem til lørdag, hvor der er størst risiko for kø og forsinkelser.

Lørdage er myldretid

Især i tidspunktet mellem klokken 11.00 og 15.00 vil der om lørdagen være mange biler på hovedvejene til og fra de store sommerhusområder. Her er der nemlig skiftedag i sommerhusene.

Ved grænsen fra Tyskland til Danmark forventes det også, at der bliver mere kø.

Det skyldes, at der fortsat er grænsekontrol.

Vejdirektoratet opfordrer derfor til, at man holder øje med trafikken, inden man pakker bilen og kører af sted.

Se her på hvilke strækninger Vejdirektoratet forventer, der kan komme kø.

Foto: Vejdirektoratet