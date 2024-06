Nu bliver det forbudt at have ulovlige puff bars med ind over grænsen

Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.



Som lovgivningen er i dag, er det alene forbudt at sælge produkterne.

Men ifølge Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) er der brug for en strammere kurs for at forhindre, at børn og unge har så let adgang til de skadelige puff bars.

- Vi kan ikke leve med, at børn og unge uden problemer kan få fat i puff bars, der udover at være ulovlige at sælge i Danmark er sundhedsskadelige og afhængighedsskabende. Derfor strammer vi nu for alvor grebet og gør det ulovligt både at indføre, købe og besidde puff bars, samtidig med at vi giver myndighederne langt bedre mulighed for at håndhæve reglerne og føre den nødvendige kontrol, siger ministeren.

Puff bars er e-cigaretter som ofte er forklædt og smager som slik. De kan indeholde meget store og sundhedsskadelige nikotinmængder.