Nu bliver det lettere at få våbentilladelse: - Det var tiltrængt

Ifølge formanden for Jægerforbundet i Sydjylland, Poul Bundgaard, så falder løsningen på et tørt sted. For ventetiden har længe været til stor frustration for jægere, der købte et nyt våben.

- Det har længe været et mareridt med våbentilladelser. Det kunne næsten ikke blive ringere, så det er hårdt tiltrængt, siger Poul Bundgaard.