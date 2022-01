Nu bliver flere diskoteker straffet med kartelbøder

Yderligere to diskoteker i henholdsvis Vejle og Vejen får nu store bøder for at medvirke i et ulovligt kartel.

Det er Crazy Daisy i Vejen og Tartan Club i Vejle, der erkender, at de sammen med tyve andre diskoteker har været med til at lave aftaler, der er i strid med konkurrenceloven.

Tartan Pub i Vejle har fået en bøde på 105.000 kroner, mens Crazy Daisy i Vejen har modtaget en bøde på 75.000 kroner.

Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.