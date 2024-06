Nu er dansk soldat bisat i Frankrig

- Jeg synes, at med højtideligheden, så blev jeg meget bevæget. At synge danske salmer hernede var fantastisk. Jeg blev rørt. fortæller Charlotte Bang, der er nærmreste pårørende til Erik Petersen Skøtt, der netop er blevet bisat i Braine i Frankrig.

Hun og kusinen Anne Vibeke Gregersen har i løbet af ugen deltaget i forskellige ceremonier, der er knyttet til dagens bisættelse.

- Jeg synes, at der er gjort meget ud af det, og vi bliver mindet om, hvilken betydning det har os Sønderjyder, at vi har været tyske og kunne have været det i dag, fortalte hun inden bisættelsen.

Til bisættelsen deltager også Slesvigske Musikkorps, den danske præst i Paris og flere borgmestre fra Syd- og Sønderjylland foruden de franske deltagere.

- Jeg blev rørt. Det var også mere, end jeg havde forventet. Jeg blev grebet af det, fortalte Anne Vibeke Gregersen umiddelbart efter ceremonien.

De to kvinder er fra soldatens Erik Petersen Skøtts søsters side af familien, eftersom han ikke selv fik børn. Han døde i slaget ved Verdun i Frankrig, hvor der på ti måneder omkom mere end 300.000 mennesker. Det til trods rykkede fronten sig knapt nok.