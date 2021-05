Nu er der åbnet for rejser til Slesvig-Holsten

De nye rejsevejledninger er gældende fra lørdag den 22. maj klokken 16.

I forvejen blev der i sidste uge åbnet for rejser til dele af Spanien, det meste af Portugal samt Malta. De fleste steder er der krav om fremvisning af negativ test eller vaccination for at komme ind.

Lempelsen i de danske rejsevejledningerne betyder, at de danske myndigheder ikke længere ser et problem i ferierejser, hvis smitten i en region i udlandet er på et lavt niveau.

I øjeblikket betyder det, at Udenrigsministeriet lemper sin rejsevejledning og åbner for ferierejser, hvis der i en region ugentligt er færre end 50 smittede per 100.000 indbyggere.