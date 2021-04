Nu er det officielt: Her kommer de nye nærpolitistationer

Grindsted får en helt ny nærpolitistation, som får en ugentlig åbningstid på 18 timer. I Hedensted får den eksisterende nærpolitistation en udvidet åbningstid, så den ugentlig er åben18 timer. Den nuværende nærpolitistationen på Stengårdsvej i Esbjerg og Toftlund får en åbningstid på 15 timer, mens stationen i Ribe får udvidet åbningstiden til 15 timer.

Placeringen glæder Karina Lorentzen fra SF.

- For lidt over et år siden var jeg på besøg i Toftlund, der var i gang med at mobilisere deres lokalsamfund for at gøre det attraktivt. Derfor er jeg især glad for, at vi nu kan give byen en nærpolitistation og understøtte det arbejde, som borgerne lægger i at sætte byen på kortet. Men det er også et meget stort fremskridt, at Ribe bliver opgraderet, ligesom Grindsted også har en beliggenhed fjernt fra de nærmeste politistationer, hvorfor det er også er en oplagt placering.