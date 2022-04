Nu er det sikkert: Seks nye uddannelser til Syd- og Sønderjylland

18 uddannelser på vej uden for de store byer

I alt 22 uddannelser er blevet godkendt efter udbudsrunden. Heraf ligger 18 af uddannelserne uden for de fire største byer.

- I dag tager vi endnu et vigtigt skridt i retning af bedre muligheder for uddannelse i hele landet. Det er jeg meget tilfreds med. Det har været en fornøjelse at se institutionernes ansøgninger sprede sig over landkortet, siger uddannelsesminister Jesper Petersen i en pressemeddelelse.