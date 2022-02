Nu er det snart slut med vatpind og podning i skolerne

Snart normal hverdag

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) glæder sig over, at det nu er muligt at lægge de ugentlige test på hylden.

- Det er endnu et skridt mod en normal hverdag, siger hun i en pressemeddelelse.

Børne- og undervisningsministeren roser elever og personale for, at det nu er muligt ikke længere at opfordre til de ugentlige test.

- Sygdommen er stadig i blandt os, og mange er syge i øjeblikket, men takket være en stor indsats fra både elever og personale kan vi se lyset forude, fortsætter hun i pressemeddelelsen.