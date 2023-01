Nu er tallene opgjort - Antallet af juleindbrud rasler ned

Der er tilsyneladende stadig flere indbrudstyve, der vælger at lade julefreden sænke sig i stedet for at gå på indbrudstogt.

Syd- og Sønderjyllands Politi har netop offentliggjort den seneste statistik over antallet af juleindbrud, og den viser et markant fald.

I perioden mellem den 19. december 2022 og 1. januar 2023 er der modtaget 27 anmeldelser om indbrud i private boliger, og bliver det tal sammenlignet med 2019, er det et fald på 76,9 procent. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Med til historien hører dog også, at der i 2020 og 2021 også var lave indbrudstal i julen