Nu forsvinder sneen - front med regn og slud deler landet i to

Der er dog udsigt til en lørdag med store forskelle i vejret på tværs af landet først på dagen.

Fra morgenstunden ligger en front med regn, der strækker sig fra Nord, Midt- og Østjylland henover Fyn og dele af Sjælland.

Men længst mod sydvest er der en lille chance for, at solen kan bryde igennem skydækket, og imens temperaturen mod nord er omkring frysepunktet, får vi op til fem grader i syd.

Samtidig er det noget blæsende over de sydlige egne med vindstød, som kan nå stormende kuling.

Vejene er generelt ved at tø op, men is og sjap giver stadig risiko for pletvis glatte veje.