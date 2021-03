Nu kan du finde din næste vandresti på Google Maps

Er det ikke billige point, I scorer på vandrelaugenes hårde arbejde?

Dem, der drager nytte af det her samarbejde, er danskerne, for der er rigtig mange danskere, der bevæger sig ud i naturen, og de mangler indimellem nogle steder at gå hen. Det er udelukkende Dansk Vandrelaug, der skal have kreditten for at have udvalgt ruterne. Det, vi har gjort, er at gøre det tilgængeligt for danskerne, for det kan vi bidrage med, fortæller Jesper Vangkilde.

For at finde vandrestier skal man søge på 'vandreområde' i Google Maps. Her dukker de nærmeste vandrestier op som røde prikker, men man kan også søge i andre områder af landet.