Nu kan du igen komme på museum: Her er fem syd- og sønderjyske udstillinger at se

1. Kendt oldtidspige fylder 100 år

Egtvedpigen er en af de mest kendte personer fra oldtiden, og i år er det 100 år siden, at hun blev fundet en iskold vinterdag i februar i resterne af en stor bronzealdergravhøj på Egtved Holt.

Fra i dag kan du på Kulturmuseet i Vejle komme helt tæt på oldtidspigen, hendes samtid og den fascinerende udgravning for hundrede år siden, når museet slår dørene op til jubilæumsudstillingen 'Pigen fra Egtved - Bronzealderikon i 100 år'.

2. Kærlighed til knallerter hyldes i Horsens

Har du benzin i blodet, og har du ikke noget imod at få lidt beskidte fingre? Så kan du med fordel besøge udstillingen 'Puch - Mælkekasser, motorolie og makkerskab', der er Danmarks Industrimuseums nye særudstilling.

Udstillingen undersøger kærligheden til det klassiske køretøj, fællesskabet og livet som knallertfører. Udstillingen er skabt i samarbejde med Puch Maxi-klubben Rævehalerne og åbner lørdag den 24. april.

3. Fortællinger om fortidens frygt for hekse

I 1641 blev Maren Spliids brændt på bålet. Hun er en af de bedst kendte danske hekse og kom fra Ribe. I netop Ribe ligger HEX! Museum of Witch Hunt. Her bliver du taget med ind i en mørk tid med frygt, hvor man straffede de mennesker, man mente, der var årsagen til egen ulykke.



HEX! Museum of Witch Hunt åbnede for første gang i sommeren 2020 og slår atter dørene op onsdag. Museet er ikke egnet for mindre børn.

4. Sønderjysk kunst der eksperimenterer

Trænger du til at få fyldt op på kunst-kontoen, så kan et besøg på Kunstmuseet Brundlund Slots kunstsamling måske være sagen. Slottet åbner i dag og står klar med en ny udstilling, der kaldes 'Franciska Clausen og det evige eksperiment'.

I udstillingen er eksperimentet i fokus, og malerier, tegninger og gouacher af den sønderjyske kunster vil fylde slottets første sal. Kunstmuseet Brundlund Slots kunstsamling rummer over 1.000 værker, primært af sønderjyske kunstnere fra slutningen af 1700-tallet til i dag.

5. Royalt håndværk udstilles på Koldinghus

For første gang kan du opleve dronningens private broderier, når Koldinghus slår dørene op for udstillingen Dronningens Broderier. I den hvide bibliotekssal kan du opleve næsten 100 broderier, der alle er broderet af dronning Margrethe, som kommer til Koldinghus fredag til den officielle åbning - og fra lørdag er der adgang for publikum.



Udstillingen er lavet i et samarbejde mellem Museum Kolding, Kongernes Samling og kongehuset, og her kan man altså nyde synet af alt fra nålepuder til kaminskærme med mønstre, som dronningen selv har lavet.