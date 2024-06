Nu kan ensomme ældre ringe til særlig telefonlinje

Telefonen var inspireret af Børns Vilkårs "BørneTelefonen", hvor frivillige rådgivere siden 1987 har hjulpet børn og unge.

Men hvor børnenes telefon er efterspurgt, så viser erfaringen fra Middelfart, at det kan være svært for ældre at ringe.

- Der tales meget om ensomhed, og derfor ville vi gerne bakke op om en telefonlinje. Vi håbede at nå nogen af dem, som ikke har så meget lyst til at møde op i en forening eller i et dagcenter.

- Men her et halvt år efter kan vi se, at der kun er omkring to opkald om ugen, siger Jakob Slot Schmidt.

Godt initiativ

Hos Ældre Sagens lokalafdeling i Kolding, som har 15.500 medlemmer, hilser formand Jørn Høgh Nielsen tilbuddet velkommen.

- Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ. Der er også blandt vores medlemmer nogle, som kæmper med ensomhed og har ondt i livet, hvor sådan et tilbud kan gøre gavn, siger formanden.

Ældretelefonen kan nås på 32 210 210.