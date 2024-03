Nu kan politiet afprøve kropskameraer i tjeneste

Som udgangspunkt bliver det en mindre gruppe af medarbejdere der skal afprøve kameraerne.



- Det kunne for eksempel være vores motorcykelbetjente. De kører ofte alene, så nu har man bedre mulighed for at dokumentere politiforretningen undervejs.



Kredsen bruger i forvejen kameraer til for eksempel demonstrationer og fodboldkampe, men ikke monteret på betjente.

Bane vej for retningslinjer

Forsøget skal bane vejen for egentlige retningslinjer på tværs af politikredsene, lyder det fra Rigspolitiet.



- Vi har brug for mere hands-on erfaring med brug af kropskameraer i forskellige operative sammenhænge. Derfor har vi nu valgt at teste anvendelsen af krops- og hjelmkameraer mere systematisk, så vi løbende kan tilegne os mere viden i forhold til en eventuel yderligere udbredelse af krops- og hjelmkameraer, siger chefpolitiinspektør i Rigspolitiet, Peter Ekebjærg i en pressemeddelelse.

Rigspolitiet oplyser, at det stadig vil være op til hver enkelt politikreds at beslutte, hvorvidt de ønsker at anvende krops- og hjelmkameraer i løsningen af enkelte opgaver, mens de fem kredse samler erfaringer.

Ikke op til den enkelte

I 2021 gennemførte Københavns Politi et pilotprojekt med krops- og hjelmkameraer med fokus på at afprøve de juridiske retningslinjer ved brug af den type kameraer i praksis.