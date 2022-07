Nu kan politiet smide dig væk fra nattelivet, før du har gjort noget ulovligt

Også hos Syd- og Sønderjyllands Politi hilser politiinspektør Kaj Nielsen den nye lov velkommen.



- Det er jo sådan, at vi altid har været meget til stede i nattelivet. Så det at vi nu får det her instrument, det er en ekstra ting i værkstøjskassen, som vi kan tage frem, når vi er der i forvejen, siger han.

Gjort mere specifikt

Ingen af de to mener dog, at der er en risiko for at politiet optrapper en konflikt ved at bortvise eksempelvis højtråbende og truende personer i nattelivet.

- Det er netop for at skabe mindre konflikt i nattelivet. Man kan håbe på, at det i sig selv at bortvise kan lægge en dæmper på nattelivet, lyder det fra Kaj Nielsen.