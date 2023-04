Nu kommer undskyldning til svigtede borgere

Sidste år kastede en udredning af netop sær- og åndssvageforsorgen et uhyggeligt lys over en ellers skjult hverdag for anbragte borgere i perioden 1933 til 1980. Her var tvangssterilisering, vold og overgreb en del af dagligdagen.

- De tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen har ventet længe på en undskyldning, som jeg er glad for endelig at kunne give på regeringens vegne. Det er skæbner og historier, som har berørt mig dybt, og som det er vigtigt, vi lytter på og lærer af, udtaler Pernille Rosenkrantz-Theil i en pressemeddelelse.