Nu kommer vaccinen: Her åbner de første vaccinationscentre

Nu er der godt nyt til alle de borgere, der håber på at få en vaccine, der kan beskytte dem mod covid-19.

Region Syddanmark er ved at klargøre de første vaccinationscentre. I første omgang er det de mest udsatte, der skal tilbydes vaccinen.

- Vi arbejder mod uret for at få alle tingene på plads, så vi kan begynde at vaccinere syddanskerne, når vaccinerne bliver godkendt og ankommer i regionen. I de første dage vil vi vaccinere ude på plejehjemmene og medarbejderne på sygehusene, men allerede i begyndelsen af januar er vi klar til at begynde at vaccinere på vaccinationscentrene, i takt med, at vi får flere vacciner, siger koncerndirektør Kurt Espersen.