Nu må høns og andre fugle igen gå frit

Vær fortsat opmærksom

Fjerkræsformanden lægger dog også vægt på, at man ikke blot kan læne sig roligt tilbage og glemme alt om fugleinfluenza fremover.

- Det er jo ikke sådan, at fugleinfluenza er forsvundet, så det handler fortsat om at være agtpågivende, og man skal stadig være opmærksom på, hvordan man begår sig, siger han.

Det samme budskab bringer Fødevarestyrelsen, der skriver på sin hjemmeside, at der stadig påvises fugleinfluenza i de vilde fugle, og at de derfor fortsat opfordrer til, at man beskytter sine fugle mod smitte - eksempelvis ved at sikre at fodring og vanding sker under fast tag, og at man i det hele taget beskytter sine fugle og fjerkræ mod kontakt til de vilde fugle.