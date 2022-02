Nu melder store partier ud om ændring af reklameordning

Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, frygter, at det vil få meget store og negative konsekvenser, hvis man vender reklameordningen på hovedet, så forbrugerne aktivt skal sige ja tak, hvis de vil modtage omdelte reklamer

- Det vil gøre omdelingen af ugeaviser markant dyrere og dermed svække vores lokale medier. Og så vil det også svække konkurrencen, siger han.

Torsten Schack Pedersen peger på, at det kan blive svært for små, nyopstartede virksomheder at komme i kontakt med potentielle kunder, hvis ikke de kan lave adresseløse forsendelser.

Politisk flertal imod

Ender det med, at regeringen - ligesom som Venstre - siger nej tak til en ja tak-ordning, er der flertal imod forslaget om at ændre ordningen.

Torsten Schacks udmelding minder meget om den, Christian Rabjerg Madsen, politisk ordfører for Socialdemokratiet, søndag kommer med.

Han peger på, at ugeaviser er vigtige for det nære demokrati og sammenhængskraften.

Og at man risikerer at hive det økonomiske tæppe væk under ugeaviserne, hvis man laver om på ordningen for omdeling af reklamer.

Kræver juridisk godkendelse fra EU-kommissionen

Både Torsten Schack Pedersen og Christian Rabjerg Madsen mener, at den nuværende ordning fungerer godt.

Regeringen afventer svar fra EU-Kommissionen om, hvorvidt det juridisk kan lade sig gøre at ændre ordningen.

Søndag har en række organisationer - heriblandt Dansk Industri og Coop - opfordret til, at ordningen for omdeling af reklamer bliver lavet om.

De vurderer på baggrund af en aktindsigt, at EU-Kommissionen med stor sandsynlighed vil godkende, hvis reklamer fremover skal tilvælges i stedet for fravælges.