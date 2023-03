Nu reagerer Pernille Vermund: - Jeg stiller mig til rådighed igen

Det siger hun i en mail til partiets medlemmer, som TV 2 er i besiddelse af.

- Jeg er klar til at bære faklen videre, hvis I medlemmer ønsker det, skriver hun.

Pernille Vermund er i øjeblikket på Mauritius.

Det er kun en måned siden, hun overdrog partiet, hun selv har stiftet, til Lars Boje Mathiesen.

Men han blev sent torsdag aften smidt ud af partiet.

- Jeg forstår godt, hvis I synes, at det er en helt surrealistisk situation. Den holdning deler jeg, men der var desværre ingen anden udvej, efter at Lars Boje Mathiesen satte en pistol for panden af partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg, skriver Pernille Vermund i mailen.