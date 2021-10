Nu skal havemøblerne pakkes væk: I nat skal uret indstilles til vintertid

Lande må selv bestemme

Oprindeligt blev vinter- og sommertid indført i EU for at spare på strømmen, så man om sommeren kunne udnytte flere af døgnets lyse timer. I dag ønsker Europa-Parlamentet, at det skal være op til det enkelte land, om man vil afskaffe tidskiftet.

Vintertiden varer fem måneder og slutter igen den sidste søndag i marts.