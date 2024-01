Nu stiger billetpriserne på den offentlige transport

Han fremhæver flere tiltag, som har skullet hjælpe trafikselskaberne. De fik blandt andet sidste år et ekstraordinært tilskud på 140 millioner.



Bekymret transportminister

Ministeren er bekymret på den kollektive trafiks vegne. Løsningen skal findes uden for de vanlige greb.

- Jeg kigger løbende på muligheder og ser meget frem til, at ekspertudvalget snart afrapporterer med et idékatalog, hvor de kigget rundt i verden for at se, hvad man gør der, siger transportminister Thomas Danielsen (V).

I udvalget sidder også eksperter, der ikke traditionelt har arbejdet med kollektiv transport.

- Det gør, at jeg har en forventning om, at der kommer kreative forslag til, hvad der kan sikre den kollektive transport, siger ministeren.