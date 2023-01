Nu stiger togpriserne her hos os - men i Østdanmark bliver det billigere

Højeste stigning siden 2008

De mange prisstigninger skyldes højere omkostninger for selskaberne. Blandt andet brændstof og el er blevet dyrere, forklarede bestyrelsesformand i DOT Marlene Holmgaard Friis i november.

Her oplyste DOT, som er et samarbejde mellem DSB, Metroselskabet og Movia, at priserne ville stige fra 15. januar.

- Ligesom alt andet stiger omkostningerne til at levere god kollektiv transport også markant i øjeblikket. Det sker efter flere år, hvor priserne har været holdt i ro, men nu er det nødvendigt i gennemsnit at lade dem stige.