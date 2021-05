Nu udvider Region Syddanmark muligheden for rest-vacciner

Fremme inden for 30 minutter

Det eneste krav er, at man skal kunne være fremme inden for 30 minutter efter, man bliver ringet op. De tilmeldte vil blive prioriteret efter, om de i forvejen er inviteret til vaccination og herefter alder. Alle over 50 år kan tilmelde sig rest-vaccinelisterne.

- Jeg vil gerne understrege, at vi generelt er blevet rigtig gode til at tilpasse antallet af åbnede doser med antallet af fremmødte borgere. Derfor forventer jeg også, at der er tale om et ganske lavt antal vacciner, der kan tilbydes hver dag. Men vi er taknemmelige for de mange borgere, der tilmelder sig og står klar med skulderen, hvis der er vacciner til overs, når dagen er omme, så vi får brugt dem alle sammen, siger Kurt Espersen, der er koncerndirektør.