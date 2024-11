Nu vil Gerda og hendes kollegaer ikke tage mod tøj fra danskernes foretrukne netbutik

Blå Kors, der har 13 butikker i Syd- og Sønderjylland, takker nej og frasorterer varer fra netbutikker som Temu og Shein.

Flere og flere genbrugsbutikker tager ikke imod produkter fra Temu og Shein. Tilbage i september forbød ejeren af i secondhandforretningen Second Love i Vejle også de billige produkter. Nu følger Gerda Pedersen i Blå Kors-butikken i Horsens og resten af hendes kollegaer rundt omkring i landet trop. Den landsdækkende hjælpeorganisation har set sig nødsaget til at takke nej til varerne, fordi de kan være kritiske og sundhedsskadelige.

- Når der kan være en sundhedsrisiko forbundet med at videresælge dem, så vil vi bare bede om, at man ikke afleverer sine genbrugsvarer fra de her webshops, siger Thomas Røddik Korneliussen, der er kommunikationschef i Blå Kors. Organisationen læner sig op ad Forbrugerrådet Tænk, der hvert år tester produkter for at se, om de er sikre og lever op til producenternes løfter. De råder til, at man ikke donerer Temu-varer til sin lokale genbrugsbutik, fordi en stor del af varerne ikke lever op til europæiske regler. - Når vi går ud og siger det her, så er det fordi, vi ønsker, at både kunderne og vores frivillige kan være trygge i vores butikker, siger kommunikationschefen. Glæder de frivillige Og det kan være svært at se med det blotte øje, om reglerne er overholdt eller ej. Især for de frivillige, der har ansvaret for at sortere de mange poser, som de modtager. - Jeg synes, at det er rigtig godt, at vi ikke tager imod det, siger Gerda Pedersen, der er frivillig i Blå Kors.

Hun fortæller, at det er nemmere at genkende Sheins produkter, fordi de har mærkater i deres tøj, mens hun ofte må føle sig frem til, om et produkt kommer fra Temu. Kendt problem Også hos Røde Kors kender de til udfordringen med at spotte de kinesiske produkter. Og de har klare regler for, hvordan de frivillige skal takle tøj eller andet, der virker mistænkeligt. - Vi siger til de frivillige, at hvis noget lugter af petroleum eller lignende, så skal de slet ikke stikke hænderne ned i det, siger Tina Donnerborg, der er chef for genbrug i Røde Kors. Hun fortæller dog også, at de ikke har tænkt sig at takke nej til de omdiskuterede produkter i Røde Kors. De frygter nemlig, at det vil gå ud over antallet af donationer, de modtager.