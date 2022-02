Nu vil regeringen afsløre mere affald ved grænsen

Regeringen vil forsøge at undgå, at dit sorterede affald havner på asiatiske lossepladser med flere tilsyn ved grænseovergangene.

- Den her markante styrkelse af affaldstilsynet handler både om, at flere lastbiler skal stoppes, hvor lasten og papirerne tjekkes. Men i virkeligheden handler det også om, at der er flere, der skal kigge på, at de papirer, der bliver udfyldt, hvor man kan se, at der er ugler i mosen, bliver tjekket, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Formålet er ifølge regeringen at sørge for, at danskerne ikke bruger spildt tid og kræfter på at sortere affald, for at det bliver kørt til udlandet og havner på områder, som den danske stat ikke har kontrol over.

Derfor kan affaldet ende på for eksempel strande, hvor det fører til forurening, lyder det.

- Det har vi desværre set bekymrende eksempler på. Derfor er det nødvendigt, at tilsynet bliver bedre, siger Lea Wermelin.