Bunker af nummerpladesager belaster fogedretten

Protester mod kæmperegninger

Folketinget indførte i 2019 en lov, der giver DFIM ret til at opkræve dagsgebyrer på 250 kroner. Målet var dels at få flere til at forsikre sig. Dels at få penge til at betale skader forvoldt af uforsikrede køretøjer.

DFIM har hverken sendt regninger pr. anbefalet brev eller i e-Boks, men med almindelig papirpost. Mange borgere siger i retten, at de ikke vidste besked, før der lå en indkaldelse fra fogedretten i deres e-Boks.

Derfor løb der gebyrer på dag efter dag i flere år, så tusindvis af borgere har fået regninger på over 100.000 kroner. For eksempel fik fredericianeren Robert Hansen et samlet krav på 325.000 kroner, og Allan Pedersen fra Varde blev afkrævet over 200.000 kroner flere år efter at have solgt en scooter.



Forbrugerrådet Tænk anbefalede før lovens vedtagelse, at borgerne burde informeres dagligt og på flere platforme. Men det ville ifølge Transportministeriet blive for dyrt at administrere.