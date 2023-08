Det siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) i et interview med Avisen Danmark om regeringens kommende bandepakke, der efter planen skal præsenteres i slutningen af august.



Hummelgaard siger til avisen, at politiet og banderne er i et kapløb, og at der derfor er behov for at bygge ovenpå de allerede eksisterende tiltag.

- Det ser vi både i anvendelsen af teknologiske virkemidler, men også hele tiden nye kriminalitetsområder, som de kriminelle bevæger sig ind på.