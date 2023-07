Ny EU-lov skal genoprette naturen

I Syd- og Sønderjylland er der senest blevet afsat 100 millioner kroner til at omslynge dele af Kongeåen, ligesom 12 kilometer af Holme Å ved Varde tidligere er blevet genslynget.

Med loven bliver de to projekter dog ikke de sidste i Syd- og Sønderjylland.

Loven bliver af Danmarks Naturfredningsforening kaldt 'den vigtigste naturlov i årtier', og der er store forventninger til, hvad loven kan komme til at betyde.

- Vi har dybe nødsituationer for både klimaet og biodiversiteten, og de to kriser er tæt forbundne. Det er derfor ekstremt vigtigt, at politikerne ikke prioriterer den ene på bekostning af den anden og med dagens afstemning i parlamentet, vil man i højere grad tænke udfordringerne sammen og se naturen som en løsning på begge kriser, siger Sebastian Jonshøj, der er vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening.



Loven om naturgenopretning i EU forventes først endelig på plads i løbet af 2024.