Ny forening ønsker sig en travbane

Til januar 2022 er det slut. Så har den sidste hest travet på Billund Trav. Derfor arbejder den nye forening Sydjysk Hestesport ihærdigt på at få anlagt en ny travbane.



- Travsporten dør i Sydjylland, hvis vi ikke får en ny bane. De nærmeste baner ligger i Skive, Aarhus og Odense, og det er for langt for udøverne og for tilskuerne. Derfor ønsker vi en ny bane i Billund eller en af de nærmeste kommuner, siger Søren Nielsen, som er formand for Sydjysk Hestesport.

Han bor i Vandel, er tidligere travkører med licens og har kørt mange løb. Sammen med andre græsrødder forsøgte han forgæves at afværge salget af Billunds travbane til Kirkbi, som har planer om boliger på stedet.