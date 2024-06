Ny grøn trepartsaftale er på plads

Det fremgår af aftaleteksten, som parterne præsenterer på et pressemøde i Økonomiministeriet.

Parterne er enige om, at landbruget fra 2030 skal betale 300 kroner per ton i CO2-afgift. Herefter stiger afgiften til 750 kroner per ton i 2035.

Men der kommer også et bundfradrag til landbruget, der ændrer de reelle afgiftssatser.

- Med et bundfradrag på 60 procent svarer dette til, at de effektive afgiftssatser udgør 120 kroner per ton CO2 i 2030 og 300 kroner per ton CO2 i 2035, lyder det i aftaleteksten.