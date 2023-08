Derfor begynder de nu på en kampagne for at ruste borgerne bedre mod digital svindel.

- Alle kan blive narret online, og der er derfor et stort behov for, at danskerne klædes bedre på til at beskytte sig mod digital svindel, siger formand for Det Kriminalpræventive Råd Erik Christensen.

En del af kampagnen er en række god råd for at undgå svindel.