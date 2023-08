Ny landsholdstrup byder på to spillere fra landsdelen

Landsholdet anfører Simon Kjær på 34 år, der er opvokset i Lund uden for Horsens er stadig at finde på landsholdet. Han har været på landsholdet siden juni 2009 og har spillet 126 landskampe for Danmark.

Dermed tangerer han rekorden som den spiller med flest landsholdskampe bag sig. Peter Schmeichel har i dag rekorden med 129 kampe.

Derudover er den 32-årige angriber Martin Braithwaite fra Esbjerg også at finde på landsholdet.

Tidligere SønderjyskE forsvarsspiller Alexander Bah også blevet udtaget sammen med tidligere AC Horsens og EfB målmand Frederik Rønnov.

Phillip Billing fra Esbjerg, der var på landsholdet sidste år, er dog ikke at finde på truppen for den nye sæson.

Den første kamp, som det nyudnævnte herrelandshold skal spille, er i Parken i København mod San Marino torsdag den 7. september.