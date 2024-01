Ny lov kan betyde tyske flag i danske flagstænger

På den tyske side af grænsen kan det danske mindretal frit hejse Dannebrog. Den ret vil det tyske mindretal i Sønderjylland også gerne have, og mindretallets formand, Hinrich Jürgensen, er tæt på få ønsket opfyldt.



Torsdag drøftede Folketinget nemlig et forslag fra Danmarksdemokraterne til en ny flaglov. SVM-regeringen støtter forslaget, som med få undtagelser vil forbyde fremmede flag i danske flagstænger. Men samtidig åbner justitsminister Peter Hummelgaard (S) for at give det tyske mindretal ret til at flage.

- Det tyske mindretal er en velintegreret del af vores samfund. Det er en minoritetsgruppe, som vi gerne vil passe på. Derfor syntes jeg, at der er god fornuft i at overveje, om ikke også de skal have en udvidet ret til at flage på ved særlige lejligheder med det tyske flag, siger Peter Hummelgaard.

Åbningen falder i god jord hos mindretallet.

- Når vi får gæster fra Tyskland, vil vi gerne hejse det tyske flag, selvfølgelig ved siden af Dannebrog. Det betyder meget for os, fordi det er en del af vores identitet. Til sammenligning ville mange nok synes, det var mærkeligt, hvis det danske mindretal ikke måtte flage med Dannebrog i Tyskland, siger Hinrich Jürgensen.