Ny mulighed skal gøre det lettere at betale gæld

Det skriver Gældsstyrelsen i en pressemeddelelse.



Løsningen gælder i første omgang kun styrelsens nyeste system, PSRM, hvor størstedelen af ny persongæld bliver opkrævet. Det drejer sig blandt andet om restskat og SU-gæld.

Den nye selvbetjeningsløsning skal gøre det lettere og hurtigere for borgere at tjekke og betale deres gæld til det offentlige.

- Vi arbejder løbende på at lave brugervenlige løsninger, der gør det nemmere at få information om og betale sin gæld til det offentlige, siger Kristian Ryom, underdirektør for Borger- og Virksomhedskontakt i Gældsstyrelsen.

Gældsstyrelsen oplyser, at løsningen også giver borgerne mulighed for at betale deres gæld med betalingskort eller MobilePay.