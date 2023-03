Ny overenskomst for privatansatte i pleje- og omsorgsbranchen

Med den nye aftale stiger timelønnen 6 kroner i timen pr. 1. marts 2023 og yderligere 5,75 i timen pr. 1. marts 2024. Det har været afgørende for FOA at sikre den samme kroner-øre stigning for alle medarbejdere, skriver FOA i en pressemeddelelse.

Overenskomsten dækker ansatte i den private del af pleje- og omsorgsbranchen. Det gælder fx social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, husassistenter og ufaglærte, der er ansat på friplejehjem eller i private udbydere af hjemmehjælp. Som noget nyt vil overenskomsten fremover også dække bosteder og friplejehjem.