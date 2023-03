- Det er en rigtig stærk aftale, som begge parter godt kan være glade for, siger Jannik Frank Petersen, der er forbundsformand i Teknisk Landsforbund, i en pressemeddelelse.



Aftalen løber i to år og gælder blandt andet for teknikere, installatører og bygningskonstruktører.

Den kommer til at indgå som en del af et samlet mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte, som samler overenskomsterne på det private arbejdsmarked.