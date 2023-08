Ny permanent forsvarsminister glæder sig over tilbagevenden til vigtig post

Nu venter nye opgaver for Troels Lund Poulsen, som blandt andet tæller et samråd i forbindelse med elbitsagen, fordeling af 143 milliarder kroner, som indgår i det nye forsvarsforlig samt håndteringen om Danmarks rolle med krigen i Ukraine.

Ifølge Rikke Baltzer ville ministerbyttet aldrig ske, hvis ikke Jakob Ellemann-Jensen vidste at Troels Lund Poulsen kunne klare opgaverne.

- Jakob Ellemann-Jensen har ikke råd til endnu et nederlag i Venstre, så han er ikke i tvivl om, at Troels Lund Poulsen er den helt rigtige, og det er det her en anerkendelse af, siger hun.

Rigtig beslutning af formanden

Troels Lund Poulsen skal i næste uge i samråd om elbitsagen, som Jakob Ellemann-Jensen efterlader sig.

Den nytiltrådte forsvarsminister er klar over, at der kommer mange svære sager på hans bord.

Forsvarsministeriet er et krævende ministerie, og det er ifølge Troels Lund Poulsen ikke foreneligt med en formandspost i Venstre. Derfor forstår han Jakob Ellemann-Jensens beslutning.

- At være formand, at sidde i regeringsledelsen og være forsvarsminister i et meget tungt driftsministerie kan ikke lade sig gøre, hvis tingene skal hænge sammen. Det har Jakob taget konsekvensen af, og det har jeg den fulde respekt for, siger Troels Lund Poulsen.

Troels Lund Poulsen har siddet i Folketinget siden 2001.