Ny rapport: Kun fire procent af danskernes ressourcer er genbrug

Det kommer som en overraskelse for Karin Klitgaard, der er underdirektør i Dansk Industri med ansvar for miljøpolitik og cirkulær økonomi.

- Der er mange gode løsninger derude, men vi har måske været lidt langsomme til at komme i gang med genanvendelse, selv om vi blandt andet har reformeret affaldsområdet. Og så har der nok været for lidt fokus på det materialeforbrug, der stammer fra værdikæden, siger hun.

Dansk Industri efterlyser nu, at regeringen og Folketinget vedtager en strategi for cirkulær økonomi i Danmark. Det skal blandt andet sætte rammerne for offentlige indkøb og fokuserer på de cirkulære virksomheders rammevilkår.

Rapporten peger på en række områder, hvor Danmark med størst effekt kan reducere sit materialeforbrug og dermed udledningen af CO2. Her er et stort potentiale i større genanvendelse af materialer inden for byggeri og en omlægning af transportsektoren.