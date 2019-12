Ny serie på TV SYD: Unge skal cykle ud af kontanthjælp

Målet for projektet er, at få 75 procent af de unge ud af kontanthjælpen på ét år. Foto: TV SYD

Beskæftigelsen i Danmark er højere end nogensinde, men én gruppe danskere er ikke en del af den succes. Det er unge, der lever på kanten af samfundet. Unge der hverken er i job eller under uddannelse.

I Aabenraa Kommune har de en plan. Et utraditionelt projekt, kaldet Unge på Toppen, kombinerer cykeltræning og virksomhedspraktik for at få unge ud af kontanthjælpen.

Manden bag projektet, tidligere officerer i Forsvaret Thomas Sonne, skal træne de unge op til deres livs udfordring: en 1600 kilometer cykeltur fra Aabenraa til Alpe d’Huez i Frankrig.

75 procent skal ud af kontanthjælp

Målet for projektet er klart. På ét år skal 75 procent af de unge ud af kontanthjælpen, men kan man overhovedet få mennesker ud af kontanthjælp ved hjælp af virksomhedspraktik og cykling? Og klarer de alle den ultimative udfordring at cykle fra Aabenraa til toppen af det berygtede bjerg Alpe d´Huez?

Svaret får du i TV SYDs nye serie, Fra bistand til bjergrytter, der har premiere i aften klokken 19:30. I ni afsnit kan du følge de unges udvikling, når de får en chance ud over det normale.

Se første afsnit nu

I program nummer ét, som sendes i aften, holder Thomas Sonne det første infomøde i projekt "Unge på Toppen", hvor de unge præsenteres for idéen. En uge efter afholder han samtaler med de unge, der gerne vil deltage i projektet, og sidst på dagen kontakter han de unge, der kan tilbydes en plads.

Du kan hver uge se snigpremiere på det kommende afsnit på TV SYDs streaming app TV SYD Play, og kan du ikke vente til i aften klokken 19:30, kan du allerede nu se første afsnit lige her.