Ny solrekord i marts - den mest solrige nogensinde

Rekorden blev brudt i går, da vi klokken 15.00 passerede 200 solskinstimer. I dag er der blevet lagt endnu flere timer til rekorden.

Den gamle rekord lød på præcis 200 solskinstimer, og den blev sat tilbage i 1943.

To rekorder i hus, men en mangler

Allerede halvvejs igennem måneden stod det klart, at marts i år var på rekordkurs på flere fronter, både i solskinstimer og for den tørreste marts nogensinde.

Nu er rekorden for solskinstimer så faldet, og for en uge siden blev der også sat en ny rekord for det højeste lufttryk nogensinde målt i marts måned.

Der er nemlig en vejrmæssig sammenhæng mellem de tre rekorder. Højt lufttryk giver mere tørt vejr, og tørt vejr giver flere solskinstimer.