Ny uge byder på regn og rusk med varsler om skybrud

Nu melder efterårsvejret sin ankomst. Ugen ser både vådere og mere blæsende ud, end september hidtil har været.

Varsel for skybrud og torden

Mandag lægger hårdt ud med to regnvejr. Først skal et regnvejr passere over landet i nattetimerne. Det kan give hidsige byger over Jylland og Fyn

Dernæst skal et endnu kraftigere regnvejr bevæge sig over landet i dagtimerne. Det kan bringe byger med både torden og risiko for skybrud.