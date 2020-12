Ny ulveplan forsinket: Diskuterer problemer med selvtægt

Skal have løst problemer med selvtægt

Et af problemerne, som ulvegruppen diskuterer, er ifølge formanden for gruppen, Jan Eriksen, at der forsvinder forholdsvis mange ulve i Danmark.



- Jeg kan sige så meget, at vi har turdet røre ved nogle af de 'ømme ting' vedrørende ulve. Det er for eksempel, at der forsvinder uforholdsvis mange ulve i Danmark i forhold til udlandet. Der sker en form for selvtægt, og vi skal have set på, hvad vi kan gøre ved det, siger han til avisen.