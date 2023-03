Nye Borgerliges stifter vil ikke selv have honorar

Det er fair nok at have en diskussion om, hvorvidt man som formand for et politisk parti skal have et ekstra honorar.



Det siger partistifter og formandskandidat i Nye Borgerlige Pernille Vermund tirsdag før et gruppemøde på Christiansborg.

Hvis hun for anden gang bliver valgt som Nye Borgerliges formand, skal hun dog ikke selv have et ekstra honorar, sådan som den nu ekskluderede formand, Lars Boje Mathiesen, krævede.

- Nej, det skal jeg ikke. Nul kroner. Jeg har ikke fået formandshonorar i den tid, vi har siddet i Folketinget, siger hun.