God stemning, sludder på gangene og øldrikning på tværs af partierne: Nye folketingspolitikere gør status

2019 bød på et folketingsvalg tilbage i juni måned. Her blev regeringen skiftet ud, og der blev plads til seks nye folketingspolitikere fra TV SYD's sendeomnråde.

Det er Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, Anders Kronborg fra Socialdemokratiet, Christoffer Aagaard Melson fra Venstre, Birgitte Vind fra Socialdemokratiet, Niels Flemming Hansen fra Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkepartis Karina Lorentzen, der dog har siddet i Folketinget.

Vi har stillet de seks politikere tre spørgsmål, for at få dem til at kigge tilbage på året, der snart er gået og frem mod det nye, der kommer.

[cke_factbox:{"title":"Hvad%20er%20du%20mest%20overrasket%20over,%20siden%20du%20kom%20i%20Folketinget?","body":"%3Cp%3ENiels%20Flemming%20Hansen%20(KF):%20Den%20tone%20man%20har%20over%20for%20hinanden%20p%C3%A5%20Christiansborg%20er%20markant%20anderledes,%20fra%20hvad%20man%20ser%20i%20medierne.%20Det%20er%20sk%C3%B8nt,%20og%20jeg%20er%20virkelig%20glad%20for%20det.%3C/p%3E%3Cp%3EChristoffer%20Aagaard%20Melson%20(V):%20Jeg%20er%20overrasket%20over,%20hvor%20gode%20kollegaer%20man%20har%20p%C3%A5%20Christiansborg%20p%C3%A5%20tv%C3%A6rs%20af%20partier%20og%20internt%20i%20partiet.%20Der%20bliver%20lyttet,%20n%C3%A5r%20man%20siger%20noget,%20og%20der%20er%20en%20god%20stemning.%20Folk%20fra%20begge%20yderfl%C3%B8je%20kan%20s%C3%A6tte%20sig%20ned%20og%20drikke%20en%20%C3%B8l%20med%20hinanden.%3C/p%3E%3Cp%3EKarina%20Lorentzen%20(SF):%20Jeg%20ved%20ikke,%20om%20det%20har%20overrasket%20mig,%20men%20det,%20der%20er%20anderledes%20fra%20sidst,%20jeg%20sad%20i%20Folketinget,%20er,%20at%20der%20ikke%20er%20de%20samme%20kampe%20som%20sidst.%202011%20til%202015%20var%20pr%C3%A6get%20af%20en%20kampstemning%20p%C3%A5%20Christiansborg,%20og%20det%20kan%20blandt%20andet%20skyldes,%20at%20vi%20var%20p%C3%A5%20vej%20ud%20af%20en%20finanskrise.%20Dengang%20var%20stemningen%20ikke%20s%C3%A5%20god,%20men%20nu%20er%20den%20pr%C3%A6get%20af%20en%20samarbejdende%20%C3%A5nd.%20Jeg%20tror%20rent%20faktisk,%20at%20vi%20kan%20lide%20hinanden.%3C/p%3E%3Cp%3EAnders%20Kronborg%20(S):%20Jeg%20er%20blevet%20overrasket%20over%20den%20tid,%20vi%20skal%20bruge%20p%C3%A5 b%C3%A5de%20interne%20og%20eksterne%20e-mails.%20Vi%20f%C3%A5r%20omkring%20100-150%20hver%20dag,%20og%20jeg%20fors%C3%B8ger%20at%20svare%20alle%20s%C3%A5%20godt,%20som%20jeg%20kan.%20Jeg%20bruger%20for%20eksempel%20togturen%20hjem%20til%20Esbjerg%20p%C3%A5%20at%20besvare%20mails.%20Og%20s%C3%A5%20er%20jeg%20overrasket%20over%20det%20positive%20samarbejde%20og%20den%20gode%20tone%20der%20er%20p%C3%A5%20tv%C3%A6rs%20af%20partier%20p%C3%A5%20Christiansborg.%20Der%20er%20ingen%20personfnidder.%20Rigtig%20mange%20siger%20godmorgen%20til%20hinanden%20og%20f%C3%A5r%20en%20sludder%20p%C3%A5%20gangene.%3C/p%3E%3Cp%3EBirgitte%20Vind%20(S):%20Jeg%20er%20overrasket%20over%20den%20gode%20tone,%20der%20er%20p%C3%A5%20Christiansborg.%20Man%20h%C3%B8rer%20hele%20tiden,%20at%20linjerne%20bliver%20trukket%20skarpt%20op,%20men%20der%20er%20en%20utrolig%20ordentlighed%20p%C3%A5%20tv%C3%A6rs%20af%20partierne,%20og%20det%20g%C3%B8r%20det%20nemmere%20at%20arbejde%20sammen%20%E2%80%93%20s%C3%A6rligt%20n%C3%A5r%20der%20skal%20tr%C3%A6ffes%20sv%C3%A6re%20beslutninger.%3C/p%3E%3Cp%3EPernille%20Vermund%20(NB):%20Jeg%20har,%20siden%20vi%20besluttede%20at%20stifte%20Nye%20Borgerlige,%20gruet%20for,%20hvordan%20jeg%20ville%20klare%20at%20skulle%20v%C3%A6re%20fuldtidspolitiker.%20Men%20her%20efter%20et%20halvt%20%C3%A5r%20m%C3%A5%20jeg%20indr%C3%B8mme,%20at%20jeg%20trives%20i%20det.%20Det%20er%20b%C3%A5de%20sp%C3%A6ndende%20og%20givende,%20og%20s%C3%A5%20giver%20det%20rigtig%20meget%20mening,%20n%C3%A5r%20jeg%20m%C3%A6rker,%20at%20vores%20medlemmer%20og%20v%C3%A6lgere%20bakker%20os%20op%20i%20den%20kamp%20for%20danskernes%20frihed%20og%20sikkerhed,%20som%20det%20handler%20om%20for%20os%20i%20Nye%20Borgerlige.%20Det%20har%20overrasket%20mig,%20at%20jeg%20s%C3%A5%20hurtigt%20har%20taget%20opgaven%20til%20mig,%20og%20gjort%20mine%20egne%20bekymringer%20til%20skamme.%3C/p%3E","alignment":"","factbox_folding":"","factbox_color_radio":"1"}]

[cke_factbox:{"title":"Hvad%20har%20du%20l%C3%A6rt,%20siden%20kom%20i%20Folketinget?","body":"%3Cp%3ENiels%20Flemming%20Hansen%20(KF):%20Jeg%20har%20l%C3%A6rt,%20hvordan%20det%20fungerer%20at%20arbejde%20p%C3%A5%20Christansborg,%20hvad%20det%20kr%C3%A6ver,%20og%20hvordan%20dagligdagen%20er,%20men%20der%20er%20stadig%20meget,%20der%20skal%20l%C3%A6res,%20og%20jeg%20gl%C3%A6der%20mig%20til%20at%20f%C3%A5%20endnu%20bedre%20tid%20til%20at%20behandle%20finanslovsforslag.%3C/p%3E%3Cp%3EChristoffer%20Aagaard%20Melson%20(V):%20Jeg%20har%20l%C3%A6rt%20vildt%20meget%20om,%20hvordan%20det%20foreg%C3%A5r%20p%C3%A5%20Christiansborg%20og%20det%20parlamentariske%20arbejde.%20Og%20s%C3%A5%20har%20jeg%20l%C3%A6rt,%20hvordan%20man%20agerer%20p%C3%A5%20en%20st%C3%B8rre,%20politisk%20scene,%20og%20n%C3%A5r%20man%20er%20under%20et%20st%C3%B8rre%20pres.%20Jeg%20synes,%20at%20jeg%20umiddelbart%20er%20faldet%20godt%20til%20p%C3%A5%20Christiansborg.%3C/p%3E%3Cp%3EKarina%20Lorentzen%20(SF):%20Jeg%20har%20l%C3%A6rt%20at%20blive%20roligere%20og%20hvile%20mere%20i%20mig%20selv.%20Jeg%20har%20generelt%20fundet%20en%20meget%20bedre%20balance,%20sammenlignet%20med%20sidste%20gang jeg%20sad%20i%20Folketinget. %3C/p%3E%3Cp%3EAnders%20Kronborg%20(S):%20Jeg%20har%20l%C3%A6rt,%20at%20det%20her%20job%20er%20s%C3%A5%20tidskr%C3%A6vende,%20at%20man%20skal%20trykke%20p%C3%A5%20pytknappen%20en%20gang%20i%20mellem,%20for%20det%20er%20umuligt%20at%20n%C3%A5%20alt.%20 %3C/p%3E%3Cp%3EBirgitte%20Vind%20(S):%20Jeg%20har%20godt%20nok%20l%C3%A6rt%20meget.%20Nye%20arbejdsgange%20og%20hvordan%20dagligdagen%20fungerer.%20Jeg%20har%2030%20%C3%A5rs%20erhvervserfaring,%20s%C3%A5%20personligt%20er%20der%20ikke%20s%C3%A5%20meget%20nyt,%20jeg%20har%20l%C3%A6rt.%20Jeg%20kender%20mine%20styrker%20og%20ikke%20mindst%20mine%20begr%C3%A6nsninger%20rigtig%20godt.%3C/p%3E%3Cp%3EPernille%20Vermund%20(NB): Som%20folketingspolitiker%20l%C3%A6rer%20man%20meget%20hver%20dag.%20Lovgivning%20er%20%E2%80%93%20desv%C3%A6rre%20m%C3%A5%20man%20m%C3%A5ske%20sige%20%E2%80%93%20som%20regel%20meget%20kompliceret%20stof%20med%20et%20utal%20af%20detaljer.%20N%C3%A5r%20man%20har%20hele%20apparatet%20til%20sin%20r%C3%A5dighed%20kan%20man%20komme%20rigtig%20dybt%20ind%20i%20stoffet,%20og%20det%20har%20altid%20v%C3%A6ret%20vigtigt%20for%20mig%20i%20alt,%20hvad%20jeg%20laver,%20at%20jeg%20har%20styr%20p%C3%A5%20detaljerne%20og%20kan%20mine%20ting%20til%20bunds.%20Men%20det%20betyder%20ogs%C3%A5,%20at%20jeg%20har%20l%C3%A6rt%20at%20prioritere%20min%20tid%20benh%C3%A5rdt.%20Man%20kan%20simpelthen%20ikke%20overkomme%20alt,%20s%C3%A5%20jeg%20har%20l%C3%A6rt%20at%20v%C3%A6lge%20fra%20med%20h%C3%A5rd%20h%C3%A5nd.%3C/p%3E"}]

[cke_factbox:{"title":"Hvis%20du%20skal%20tre%20ord%20p%C3%A5,%20hvad%20du%20forventer%20af%202020?","body":"%3Cp%3ENiels%20Flemming%20Hansen%20(KF):%20Udfordrende,%20problematisk,%20sp%C3%A6ndende.%20 %3C/p%3E%3Cp%3EChristoffer%20Aagard%20Melson%20(V):%20Sp%C3%A6ndende,%20kompleks%20og%20sv%C3%A6r.%3C/p%3E%3Cp%3EKarina%20Lorentzen%20(SF):%20Retf%C3%A6rdighedsskabende,%20velf%C3%A6rdsgenopretning%20og%20klimabevidsthed.%3C/p%3E%3Cp%3EAnders%20Kronborg%20(S): Velf%C3%A6rd,%20solidaritet%20og%20f%C3%A6llesskab.%3C/p%3E%3Cp%3EBirgitte%20Vind%20(S): %C3%86ldrepolitik,%20arbejdsomhed%20og%20samarbejde. %3C/p%3E%3Cp%3EPernille%20Vermund%20(NB): Mere%20klimapopulisme,%20fremgang%20og%20genrejsning.%3C/p%3E"}]