I alt drejer det sig om 25 af slagsen, der allerede nu er blevet taget i brug i store dele af politikredsene.

Én af forbedringerne er, at politiet i fremtiden får nemmere ved at måle og identificere motorcykler samt køretøjer bagfra. Dermed bliver det også nemmere at fange bilister med ulæselig eller ingen nummerplade foran.